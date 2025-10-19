Μενού

Βόλος - Πανσερραϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Βόλος - Πανσερραϊκός σήμερα για την 7η αγωνιστική της Super League.

Συνέχεια στην πολύ καλή παρουσία του στη φετινή σεζόν θέλει να δώσει ο Βόλος που υποδέχεται τον Πανσερραϊκό για την 7η αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση Βόλος - Πανσερραϊκός θα αρχίσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι γηπεδούχοι έχουν ήδη 3 νίκες στις πρώτες 6 αγωνιστικές και με απολογισμό 9 βαθμούς βρίσκονται στην πρώτη εξάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη πλευρά οι Σερραία, με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες σε 6 αγώνες φιγουράρουν στην 11η θέση.


 

