«Βόμβα» από το ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έτοιμος για trade από τους Μπακς»

Φουντώνουν οι φήμες για πιθανή ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς καθώς, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια στο ESPN, είναι πλέον ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει trade έως και το τέλος της προθεσμίας των ανταλλαγών στις 5 Φεβρουαρίου.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Γιάννης είναι έτοιμος για ένα νέο ξεκίνημα και πως ήδη αρκετές ομάδες έχουν καταθέσει επιθετικές προτάσεις στους Μιλγουόκι Μπακς.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει η αίσθηση ότι οι Μπακς είναι πιο ανοιχτοί από ποτέ στο ενδεχόμενο ανταλλαγής του Αντετοκούνμπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, ωστόσο το Μιλγουόκι έχει καταστήσει σαφές στους ενδιαφερόμενους ότι δεν βιάζεται να ολοκληρώσει μια κίνηση. Οι Μπακς είναι διατεθειμένοι να διαχειριστούν το μέλλον του Γιάννη και το καλοκαίρι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους οι οποίες περιλαμβάνουν έναν top class rookie και πολλές ακόμα επιλογές α' γύρου στο draft ώστε να κάνουν ένα rebuild στο franchise τους.

Και αυτό είναι ένας λόγος ώστε το Μιλγουόκι θα μπορούσε να περιμένει έως το καλοκαίρι ώστε να δει ποιες ομάδες θα είναι σε θέση να προσφέρουν πιο ελκυστικά picks τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τις πηγές του ESPN, ο Αντετοκούνμπο έχει ενημερώσει εδώ και μήνες τους Μπακς ότι πιστεύει πως έχει έρθει η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι τους έπειτα από περισσότερα από 12 χρόνια συνεργασίας, κάτι που καθιστά την ανταλλαγή ολοένα και πιο πιθανή.

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026