Η Βαλέρια Λάτσιου ενηλικιώθηκε: Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη με τις τρομερές ομοιότητες

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για την Ελένη Μενεγάκη, καθώς η δεύτερη κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, έχει τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια δεν έχει κρύψει ποτέ τη μεγάλη αδυναμία που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της, τον Άγγελο, τη Λάουρα, τη Βαλέρια και τη Μαρίνα. Παρότι όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να τα κρατά μακριά από τη δημόσια έκθεση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φροντίζει πάντα σε ξεχωριστές στιγμές, όπως τα γενέθλια και τις γιορτές τους, να μοιράζεται τρυφερές αναρτήσεις.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών της κόρης της, συνοδεύοντάς τες με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς… Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά. Χρόνια πολλά Βαλέρια. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις», έγραψε η παρουσιάστρια.