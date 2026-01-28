«Δεν διέθετε lane assist» λέει ο δικηγόρος της εταιρίας ενοικίασης του βαν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Κατηγορηματικά διαψεύδει η εταιρεία ενοικίασης οχημάτων κάθε ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης στο μίνι βαν που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν διέθετε σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (lane assist).

Το τελευταίο διάστημα είχαν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με το αν κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος θα μπορούσε να έχει συμβάλει στο δυστύχημα, σενάριο που η εταιρεία απορρίπτει πλήρως.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Ξυλουργίδης, ανέφερε ότι το μίνι βαν ήταν απολύτως ασφαλές και πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για νόμιμη κυκλοφορία. Όπως σημείωσε, το όχημα είχε διανύσει περίπου 100.000 έως 110.000 χιλιόμετρα και βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα οχήματα του στόλου της εταιρείας ελέγχονται σχολαστικά, υπογραμμίζοντας πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή συντήρηση και την ασφάλειά τους.

Αναφερόμενος στα αίτια του δυστυχήματος, ο κ. Ξυλουργίδης επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα, καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Όπως ανέφερε, το συμβάν εξελίχθηκε όπως έχει καταγραφεί στο οπτικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο τα ακριβή αίτια δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με βεβαιότητα.

Ειδική αναφορά έγινε και στον αριθμό των επιβαινόντων, καθώς στο μίνι βαν επέβαιναν δέκα άτομα, ενώ το όχημα διέθετε εννέα θέσεις. Όπως διευκρινίστηκε, το συγκεκριμένο βαν είχε διαμόρφωση 8+1 θέσεων και, ως εκ τούτου, ο δέκατος επιβάτης δεν προβλεπόταν από τις προδιαγραφές. Τόνισε, ωστόσο, ότι η εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών χρήσης του οχήματος μετά την παράδοσή του στους ενοικιαστές.