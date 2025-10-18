Μενού

Βοριαζίδης: Τι είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα με την οποία διαγνώστηκε ο χαφ του Άρη

Ο 21χρονος χαφ του Άρη, Μιχάλης Βοριαζίδης, διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και θα πρέπει να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Aris
Άρης
Δύσκολες ώρες για τον Μιχάλη Βοριαζίδη του Άρη, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έλαβε το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ της Θεσσαλονίκης ο 21χρονος μέσος διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και συνεπώς τη Δευτέρα (20/10) θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr.

