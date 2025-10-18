Βοριαζίδης: Τι είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα με την οποία διαγνώστηκε ο χαφ του Άρη

Δύσκολες ώρες για τον Μιχάλη Βοριαζίδη του Άρη, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έλαβε το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κλαμπ της Θεσσαλονίκης ο 21χρονος μέσος διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά του όργανα και συνεπώς τη Δευτέρα (20/10) θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

