Βραβεία ΠΣΑΠΠ: «Λύγισε» ο μικρός Μιχαήλ, ο οπαδός της ΑΕΚ που έδωσε μάχη για τη ζωή του

Σήμερα (22/09), έλαβαν χώρα στις 19:30 τα βραβεία ΠΣΑΠΠ στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, μία εκδήλωση θεσμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο η οποία φέτος ξεκίνησε με μια συγκινητική βράβευση.

Το πρώτο βραβείο έλαβε ο Μιχαήλ Πάνος, ένα μικρό παιδάκι με καρκίνο που έδωσε μάχη για τη ζωή του και πέρυσι είχε συγκινήσει όταν ζήτησε και έλαβε τις φανέλες των Γιάννη Κωνσταντέλια και Σταύρο Πήλιο στην «OPAP Arena».

Ο μικρός προσπάθησε να μιλήσει αλλά στο ντοκουμέντο φαίνεται φανερά συγκινημένος, Με τη βοήθεια του Γιώργου Μπαντή έστειλε τις ευχαριστίες του. «Η βία στα γήπεδα δεν έχει καμία θέση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και σε όλα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο νοσοκομείο Μαριάννα Βαρδινογιάννη», είπε ο Μιχαήλ.