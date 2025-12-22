Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής ο κορυφαίος αθλητής για το 2025 - «Λύγισε» ο πατέρας του

Είναι γεγονός: Ο Εμμανουήλ Καραλής ψηφίστηκε ως αθλητής της χρονιάς στα βραβεία του ΠΣΑΤ.

Κατά την ετήσια γιορτή του ΠΣΑΤ, ο Ολυμπιονίκης του επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του καθώς επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανο Ντούσκο που συμπλήρωσαν την τριάδα.

«Θυμάμαι πριν 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου, την οικογένεια μου, τη σύντροφο μου, τον μάνατζερ μου. Γιατί μπορεί να βλέπετε εμένα να κάνω επί κοντώ, αλλά πίσω από εμένα υπάρχει μία ολόκληρη ομάδα», είπε ο αθλητής.

Κυνηγάω να είμαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, οι προπονητές μου πιστεύουν σε εμένα, η οικογένεια μου πιστεύει σε μένα. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Ο ουρανός δεν έχει όρια. Ελπίζω για το καλύτερο. Πάμε για τους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες», είπε μεταξύ άλλων και σχολίασε με χιούμορ ότι «όλη η Ελλάδα έχει μάθει να ξεματιάζει».

Εμμανουήλ Καραλής: Συγκινημένος ο πατέρας του

Εμφανώς συγκινημένος μίλησε στις κάμερες και ο πατέρας του αθλητή.

«Θα ήθελα να πω ότι στην αθλητική μας ζωή με τον Εμμανουήλ έχουν συμβεί δύο υπέροχα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, πρώτος είδα το ταλέντο του στο αγώνισμα, τον προέτρεψα, τον υποστήριξα μαζί με τη Σάρα.

Και το δεύτερο, ακόμα καλύτερο είναι ότι με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδρομία και τον ευχαριστώ».