Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1: Ανατροπή στις καθυστερήσεις και η Σελεσάο στους 16 του Μουντιάλ

Η Βραζιλία έκανε την ανατροπή στις καθυστερήσεις και επικράτησε με 2-1 της Ιαπωνίας εξασφαλίζοντας τη θέση της στους 16 του Μουντιάλ.

Αν και στην αρχή η Ιαπωνία βρισκόταν αγκαλιά με το όνειρο για 45 λεπτά δεν κατάφερε να διατηρήσει υπέρ της το σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία άλλαξε τακτική, έγινε πιο επιθετική και πίεσε πολύ.

Στο 56' ο Κασεμίρο σκόραρε με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκάμπριελ.

Η Βραζιλία συνέχισε να πιέζει και είχε ευκαιρίες (μεταξύ άλλων και δοκάρι με τον Βινίσιους), αλλά η Ιαπωνία άντεχε.

Στις καθυστερήσεις ο Μαρτινέλι, μετά από ασίστ του Γκιμαράες, πέτυχε το νικητήριο γκολ και ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Επόμενος αντίπαλος της Βραζιλίας θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία.