Ο 15χρονος που έγινε «Terminator» του λαγοκέφαλου: Ψάρεψε 158 σε ένα 10ήμερο

Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τους πληθυσμούς του λαγοκέφαλου πριν γίνουν επικίνδυνοι για τη θαλάσσια πανίδα, έχει ξεκινήσει μία άνευ προηγουμένου καμπάνια επιδότησης της ψαριάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν οργανωθεί δράσεις και για τους νεότερους, προκειμένου να προωθηθεί η αλίευση του χωροκατακτητικού είδους ως οικολογική πρακτική.

Στο πλαίσιο σχετικής 10ήμερης δράσης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα, πρώτη θέση στην παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλιείας λαγοκέφαλου κατέκτησε ο 15χρονος Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου.

Ο πρώτος στην «κούρσα» του λαγοκέφαλου

Ειδικότερα, ο 15χρονος, ο οποίος ασχολείται με το ψάρεμα από την ηλικία των 9 ετών, βραβεύτηκε με καλάμι ψαρέματος για τις επιδόσεις του στην αλίευση του λαγοκέφαλου – ενός ξενικού είδους που θεωρείται απειλή για τα ελληνικά θαλάσσια οικοσυστήματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Action Τώρα», ο ίδιος ανέφερε ότι ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά με το συγκεκριμένο είδος τα τελευταία δύο χρόνια, σημειώνοντας ότι γνώριζε από μικρός τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο.

Όπως είπε, στην τελευταία του εξόρμηση στον Ναυτικό Όμιλο Αμφιθέας κατάφερε να πιάσει 158 λαγοκέφαλους. «Την τελευταία φορά που πήγα για ψάρεμα έπιασα 158 λαγοκέφαλους», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «μπορείς να τον αγγίξεις, δεν θα πάθεις δηλητηρίαση εάν δεν έχεις πληγή».

Από την πλευρά του, ο εμπνευστής της δράσης, ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο Μιχάλης Καρποδίνης, τόνισε ότι η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί έως τις 30 Αυγούστου, με εβδομαδιαίες κληρώσεις και διαφορετικές κατηγορίες συμμετοχής, μεταξύ των οποίων και η παιδική, στην οποία διακρίθηκε ο 15χρονος.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 30 Αυγούστου. Κάθε εβδομάδα κάνουμε κληρώσεις. Υπάρχουν κατηγορίες για αλιεία από την ακτή, από σκάφος, ενώ έχουμε και την παιδική κατηγορία, στην οποία κέρδισε ο φίλος μας, ο Γιάννης», τόνισε χαρακτηριστικά.