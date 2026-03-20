Βραζιλία: Παίκτης εκτέλεσε σουτ τόσο κακό που προκάλεσε μπλακ άουτ

Σε ένα σουτ «μπεκάτσα» τόσο κακό, που προκάλεσε κυριολεκτικά μπλακ άουτ στη γειτονιά, έγιναν μάρτυρες οι θεατές ποδοσφαιρικού αγώνα Νέων στη Βραζιλία, όταν παίκτης έστειλε τη μπάλα σε ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι η περιοχή γύρω από το γήπεδο.
Αρχικά τα φώτα του δρόμου άρχισαν να τρεμοπαίζουν, ενώ σπινθήρες φωτιάς συμπλήρωσαν το σκηνικό στον χώρο του γηπέδου, χωρίς ευτυχώς άλλες αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των παρευρισκομένων.
