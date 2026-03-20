Μενού

Βραζιλία: Παίκτης εκτέλεσε σουτ τόσο κακό που προκάλεσε μπλακ άουτ

Reader symbol
Newsroom
Ποδόσφαιρο σε φαβέλα
Ποδόσφαιρο σε φαβέλα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Σε ένα σουτ «μπεκάτσα» τόσο κακό, που προκάλεσε κυριολεκτικά μπλακ άουτ στη γειτονιά, έγιναν μάρτυρες οι θεατές ποδοσφαιρικού αγώνα Νέων στη Βραζιλία, όταν παίκτης έστειλε τη μπάλα σε ηλεκτροφόρα καλώδια, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι η περιοχή γύρω από το γήπεδο.

Αρχικά τα φώτα του δρόμου άρχισαν να τρεμοπαίζουν, ενώ σπινθήρες φωτιάς συμπλήρωσαν το σκηνικό στον χώρο του γηπέδου, χωρίς ευτυχώς άλλες αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ