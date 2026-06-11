Σε λίστα για μεταμόσχευση η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ - Τι είναι η πνευμονική ίνωση;

Ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας καθώς πλέον βρίσκεται σε λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της εξαιρετικά κρίσιμη και να τονίζουν ότι η ανάγκη για τη μεταμόσχευση επείγει.

Τι είναι η πνευμονική ίνωση

Η Μέτε Μάριτ που παντρεύτηκε το 2001 τον διάδοχο του Νορβηγικού θρόνου, Πρίγκιπα Χάακον διαγνώστηκε το 2018 με την προοδευτικά εξελισσόμενη νόσο πνευμονική ίνωση η οποία δημιουργεί ουλές στον πνεύμονα και μειώνει δραστικά την ικανότητά του να εφοδιάζει με οξυγόνο τα όργανα του σώματος.

Η πνευμονική ίνωση είναι μία χρόνια ανίατη ασθένεια και οδηγεί στην ανάγκη για μεταμόσχευση πνεύμονα ενώ διαφέρει από την πιο συχνά κληρονομούμενη γενετική σπάνια νόσο την κυστική ίνωση που και αυτή οδηγεί τον ασθενή στην ανάγκη μεταμόσχευσης.

Η κατάσταση της υγείας της Μέτε Μάριτ επιδεινώθηκε ραγδαία το τελευταίο διάστημα με συνέπεια οι θεράποντες γιατροί της να την εντάξουν σε λίστα για μεταμόσχευση πνεύμονα και μάλιστα με την ένδειξη του κατεπείγοντος.

Η επιδείνωση της υγείας της είναι τόσο σοβαρή που η κόρη της διέκοψε τις σπουδές της και επέστρεψε πίσω στο Όσλο, ενώ ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την επέτειο των 25 ετών του γάμου της με τον Χάακον το καλοκαίρι.

Αίτηση για αποφυλάκιση υπέβαλε ο γιος της Χόιμπι

Επιπλέον, ζήτησε άδεια να βγει από την φυλακή, όπου είναι προφυλακισμένος, ο πρώτος της γιος Χόιμπι, προκειμένου να βρεθεί κοντά στη μητέρα του. Ο Χόιμπι κατηγορείται πως βίασε τέσσερις κοπέλες ενώ εκείνες κοιμόντουσαν και η κατηγορία που τον βαραίνει είναι εξαιρετικά βαριά.

Παρότι αρχικά το πρωτοδικείο είχε εγκρίνει την αίτηση αποφυλάκισης του το εφετείο την απέρριψε με τον ισχυρισμό ότι εάν αποφυλακιστεί είναι επικίνδυνος για την κοινωνία καθώς μπορεί να διαπράξει εγκλήματα

Η Μέτε Μάριτ δεν είχε μία εύκολη ζωή καθώς από την ώρα που συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάακον έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου.

Στο παρελθόν δέχτηκε μεγάλες επιθέσεις από τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης αφού δεν πληρούσε σε καμία περίπτωση το προφίλ του ανθρώπου που θα μπορούσε να παντρευτεί έναν γαλαζοαίματο.

Ήταν κορίτσι χωρισμένων γονιών, έχει κάνει περιστασιακές σπουδές και ήταν ανύπαντρη μητέρα ενός αγοριού (του Χόιμπι) όταν συναντήθηκε με τον πρίγκιπα Χάακον.

Επιπλέον είχε βρεθεί συχνά ως νεαρή κοπέλα σε περιβάλλον με rave parties, όπου γίνονταν χρήση ουσιών. Παρότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ιδανική νύφη για πρίγκιπα, ο λαός της Νορβηγίας την αποδέχτηκε όταν εκείνη εξομολογήθηκε πως είχε κάνει λάθη στο παρελθόν της και αναγνώρισε πως οι επιλογές της δεν ήτανε σωστές σε μία καταιγιστική συνέντευξη Τύπου. Έκτοτε έγινε εξαιρετικά αγαπητή και λόγω του φιλανθρωπικού της έργου.

Η διαφορά με την κυστική ίνωση

Η πνευμονική ίνωση είναι μία χρόνια νόσος κατά την οποία ο ιστός των πνευμόνων ουλοποιείται και γίνεται σκληρός και δύσκαμπτος, με συνέπεια η μειωμένη οξυγόνωση να πλήττει όλα τα όργανα του σώματος.

Η κυστική ίνωση είναι ακόμα πιο σοβαρή, καθώς αποτελεί την πιο συχνά κληρονομούμενη σπάνια γενετική νόσο και για να εκδηλωθεί πρέπει ένας άνθρωπος να κληρονομήσει ένα ελαττωματικό γονίδιο από τους γονείς του.

Στην κυστική παράγεται μία παχύρρευστη βλέννα που ουσιαστικά φράσσει τους πνεύμονες και προκαλεί και βλάβη και στο πεπτικό σύστημα.

Χωρίς θεραπεία γιατί πλέον υπάρχουν φάρμακα και χωρίς μεταμόσχευση πνεύμονα που αποτελεί την άλλη εναλλακτική, οι ασθενείς με κυστική ίνωση δεν μπορούν να ξεπεράσουν ένα μικρό προσδόκιμο επιβίωσης.