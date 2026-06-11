Με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της οπλοκατοχής κρατείται ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που βρέθηκε νεκρή, μαζί με τον 26χρονο γιο της, στο σπίτι τους στο Αίγιο. Ο άνδρας επιμένει, ωστόσο, στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στους θανάτους του, ενώ ο δικηγόρος του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία.

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Τα στοιχεία που τον «δείχνουν» ως τον δράστη

Οι Αρχές προχώρησαν σε δίωξη περί ανθρωποκτονίας κατά συρροή μετά από συγκεκριμένα στοιχεία, που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ειδικότερα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο δράστης της διπλής δολοφονίας ήταν ήδη εντός του οικήματος. Αλλά εκεί, ήταν μόνο τα δύο θύματα και ο 65χρονος.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε και ένα εσώρουχο, που εντοπίστηκε στην αυλή του σπιτιού. Αυτό ήταν πλυμένο με χλωρίνη και καθαριστικά.

Επίσης, στον χώρο του εγκλήματος ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά του οινοπνεύματος, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο άνδρας επιχείρησε να καθαρίσει τα στοιχεία που τον έδειχναν ως τον δολοφόνο.

Άλλο ένα στοιχείο που φαίνεται να κλειδώνει την ενοχή του, είναι ο ισχυρισμός ότι δεν άκουσε τίποτα, παρότι στον χώρο υπήρξε έντονη συμπλοκή με πυροβολισμό και μαχαιρώματα.

Τέλος, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, αλλά επικοινώνησε πρώρα με έναν γείτονα, ο οποίος και κάλεσε την αστυνομία.

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«Λείπουν βασικά στοιχεία»

Όσον αφορά στα κίνητρα, όλα τα σενάρια είναι υπό εξέταση αυτή την ώρα. Μπορεί να πρόκειται για ζηλοτυπία ή οικονομικές διαφορές.

Η Μαρία Ιατροπούλου, συνήγορος του 65χρονου, έκανε λόγο για σημαντικά κενά στη δικογραφία, που δεν επιτρέπουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

«Όταν αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που ισχυροποιούν την κατηγορία» είπε στην ΕΡΤ και εξήγησε πως λείπουν οι εξετάσεις για πιθανά ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του κατηγορούμενου, αλλά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, που θα είναι καθοριστικά για τις εξελίξεις.

«Λείπουν μέσα στη δικογραφία όλες εκείνες οι εξετάσεις που θα αποδείξουν αν πράγματι είναι αυτός ο δράστης» είπε η ίδια και τόνισε πως ο εντολέας της «αρνείται, σθεναρά, οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους».

Σύμφωνα με την κα Ιατροπούλου, ο 65χρονος ζητάει να ενημερωθεί η ιταλική πρεσβεία και να επικοινωνήσει με την οικογένειά του στην Ιταλία.

«Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ούτε να είμαστε σίγουροι 100% για το ποιος είναι ο δράστης» κατέληξε.