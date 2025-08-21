Βρυξέλλες: Επεισόδια και προσαγωγές με οπαδούς της ΑΕΚ – Ελεύθεροι μετά τον αγώνα

Η ΑΕΚ θα έρθει σήμερα αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και με το ματς να ξεκινά στις 21:00. Πριν τον αγώνα ωστόσο, ένταση επικρατεί στους δρόμους του Bελγίου, με τις τοπικές αρχές να προxωρούν σε προσαγωγές των οπαδών της ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα επεισόδια ξεκίνησαν το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Βρυξελλών Grand Place.

Ένα γκρουπ φιλάθλων της ΑΕΚ τραγουδούσαν συνθήματα της ομάδας στο σημείο και οι αστυνομικές συνάμεις παρενέβησαν αμέσως. Τους περιόρισαν πηγαίνωντας τους σε ένα στενό και στη συνέχεια με βιαιότητα που καταγγέλθηκε από παρευρισκόμενους και τουρίστες προχώρησαν σε σωματικούς ελέγχους.

Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν προσαγωγές. Οι συλληφθέντες θα κρατηθούν στο αστυνομικό τμήμα και μετά τη λήξη του αγώνα θα αφεθούν ελεύθεροι.