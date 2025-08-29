bwin: Τζένγκο με λάμψη διαμαντιού στη Ζυρίχη

Η Ελίνα Τζένγκο, μέλος του Team Future της bwin, έκανε το απόλυτο ντεμπούτο στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη, γράφοντας ιστορία για τον ελληνικό στίβο. Με την πρώτη της βολή στα 64,57 μέτρα, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 κατέκτησε την 1 η θέση και το πολυπόθητο διαμάντι. Έτσι έγινε η πρώτη Ελληνίδα ακοντίστρια που κατακτά διαμάντι και η τέταρτη συνολικά Ελληνίδα αθλήτρια με αυτή την κορυφαία διάκριση, γράφοντας το όνομά της με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του αθλήματος!

Ήταν η πρώτη της συμμετοχή σε τελικό Diamond League, όμως η αγωνιστική της παρουσία ήταν απόλυτα εντυπωσιακή και αποφασιστική, συνεχίζοντας το εκπληκτικό καλοκαιρινό της σερί. Η βολή των 64,57 μέτρων αποτελεί την έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της, αποδεικνύοντας πως η Τζένγκο βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα σε παγκόσμιο επίπεδο! Η αθλήτρια που στηρίζεται από την bwin, μετά την επιτυχία, τόνισε γεμάτη αποφασιστικότητα: «Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μόλις συνέβη. Νιώθω πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Θα δουλέψω τεχνικά πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο και μετά θα απολαύσω τον αγώνα».

Η σπουδαία αυτή επιτυχία αποτελεί σταθμό για την καριέρα της Τζένγκο, που πλέον στρέφει το βλέμμα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου), όπου φιλοδοξεί να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να διεκδικήσει μια θέση ανάμεσα στις κορυφαίες του κόσμου.

Η bwin, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη της νέας γενιάς του ελληνικού αθλητισμού, βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό της Ελληνίδας πρωταθλήτριας από τα πρώτα της βήματα. Με το πρόγραμμα Team Future, η bwin επενδύει σταθερά στην εξέλιξη και την παγκόσμια προβολή των ταλαντούχων αθλητών, προωθώντας έμπρακτα το όραμα για μεγάλες διεθνείς διακρίσεις.

Το βραβευμένο brand αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες στήριξης της νέας γενιάς πρωταθλητών, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια τόσο στις υποδομές όσο και στην καθημερινή προπόνηση, ώστε οι Έλληνες αθλητές να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ