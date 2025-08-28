Champions League: Αλλάζει ώρα ο τελικός της διοργάνωσης - Η ανακοίνωση της UEFA

Αλλάζει ώρα διεξαγωγής ο τελικός του Champions League όπως ανακοίνωσε η UEFA, αρχής γενομένης από τον τελικό της Βουδαπέστης τον Μάϊο του 2026.
Ανήμερα (28/8) της κλήρωσης για τη League Phase του φετινού Champions League, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ενημέρωσε πως η σέντρα του μεγάλου αγώνα, θα γίνεται τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) αντί για τις 22:00.
Σκοπός είναι να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις υποδοχής, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα σε περισσότερο τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά τη μάχη για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων.
