Champions League: Αλλάζει ώρα ο τελικός της διοργάνωσης - Η ανακοίνωση της UEFA

Η UEFA ανακοίνωσε αλλαγή ώρας στον τελικό του Champions League.

champions league
Champions League | AP
Αλλάζει ώρα διεξαγωγής ο τελικός του Champions League όπως ανακοίνωσε η UEFA, αρχής γενομένης από τον τελικό της Βουδαπέστης τον Μάϊο του 2026.

Ανήμερα (28/8) της κλήρωσης για τη League Phase του φετινού Champions League, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ενημέρωσε πως η σέντρα του μεγάλου αγώνα, θα γίνεται τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) αντί για τις 22:00.

Σκοπός είναι να βελτιωθεί η συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις υποδοχής, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα σε περισσότερο τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά τη μάχη για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων.

 

