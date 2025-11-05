Champions League: Η «αστεράτη» Πάφος λύγισε τη Βιγιαρεάλ για μια ιστορική νίκη

Η Πάφος το έκανε κι αυτό! Κόντρα στις πιθανότητες οι Κύπριοι επικράτησαν 1-0 επί της Βιγιαρεάλ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Champions League. Γκέλαρε στο Αζερμπαϊτζάν η Τσέλσι.

Πολλοί θα έλεγαν πως μόνο και μόνο η παρουσία της σε τελική φάση του Champions League ήταν αρκετή... Η Πάφος φαινομενικά είχε τρυπήσει το ταβάνι της, όμως δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση χορτασμένη. Και το απέδειξε ξανά απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Με μια ψυχωμένη εμφάνιση οι Κύπριοι λύγισαν με 1-0 τους Ισπανούς σε μια ιστορική νίκη, την πρώτη τους σε επίπεδο Champions League.

