Μενού

Champions League: Η «αστεράτη» Πάφος λύγισε τη Βιγιαρεάλ για μια ιστορική νίκη

Ιστορικη η νίκη της ομάδας της Πάφου έναντι της Βιγιαρεάλ.

Reader symbol
Newsroom
PAFOS FC
PAFOS FC | facebook/PAFOS FC
  • Α-
  • Α+

Η Πάφος το έκανε κι αυτό! Κόντρα στις πιθανότητες οι Κύπριοι επικράτησαν 1-0 επί της Βιγιαρεάλ και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο Champions League. Γκέλαρε στο Αζερμπαϊτζάν η Τσέλσι.

Πολλοί θα έλεγαν πως μόνο και μόνο η παρουσία της σε τελική φάση του Champions League ήταν αρκετή... Η Πάφος φαινομενικά είχε τρυπήσει το ταβάνι της, όμως δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση χορτασμένη. Και το απέδειξε ξανά απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Με μια ψυχωμένη εμφάνιση οι Κύπριοι λύγισαν με 1-0 τους Ισπανούς σε μια ιστορική νίκη, την πρώτη τους σε επίπεδο Champions League.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ