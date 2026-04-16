Champions League: Η Μπάγερν πήρε το θρίλερ με τη Ρεάλ και προκρίθηκε στους «4»

Ο «εφιάλτης» του 9Χ9 «έσβησε» για την Μπάγερν το βράδυ της Τετάρτης (15/4) στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Η βέβαιη πρωταθλήτρια Γερμανίας απέναντι σε μία Ρεάλ που ήταν πραγματική... βασίλισσα για 86 λεπτά, κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Ντίας στο 89' και με τον Ολίσε στο 90'+4 να γράψει το τελικό 4-3 και να πάρει το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς του Champions League. Εκεί, όπου σε δεύτερο.. πρόωρο τελικό θ' αντιμετωπίσει την κάτοχο του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν.

Τι θα είχε συμβεί εάν η Ρεάλ έμενε με 11 παίκτες έως το τέλος (ενώ προηγείτο με 3-2 και το ματς όδευε προς την παράταση μετά το 2-1 υπέρ της Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο ματς, αποβλήθηκε ο Καμαβινγκά) κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Μέχρι το 86ο λεπτό, πάντως, η ομάδα που ήταν ανώτερη ήταν αυτή του Αρμπελόα, αλλά με την αποβολή του Γάλλου κατέρρευσε και δέχθηκε δύο γκολ.

Ματς βγαλμένο από... Play Station ήταν αυτό του πρώτου 45λεπτου στην «Αλιάνζ Αρένα» του Μονάχου. Κι όσοι βιάστηκαν να «ξεγράψουν» τη Ρεάλ μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας στο «Μπερναμπέου», γρήγορα κατάλαβαν το λάθος τους.

Η «βασίλισσα» με δύο γκολ του Γκιουλέρ - το ένα πιο όμορφο από το άλλο, με το πλασέ... διαβήτη και το άψογα εκτελεσμένο φάουλ - πήρε δύο φορές προβάδισμα, αλλά η Μπάγερν «απάντησε» ισάριθμες με την κεφαλιά του Πάβλοβιτς και το τέλειο πλασέ του Κέιν. Την τελευταία λέξη στο πρώτο μέρος, όμως, είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε τον Νόιερ με το υπ' αριθμόν 70 γκολ του στο Champions League και 15ο σε 11 ματς της εφετινής διοργάνωσης.

Το θρίλερ κράτησε μέχρι το 86'. Η Ρεάλ κρατούσε το υπέρ τηε 3-2 και... έψαχνε το γκολ της πρόκρισης με φαρμακερές αντεπιθέσεις, ωστόσο, ο Βίντσιτς εξάντλησε την αυστηρότητά του και απέβαλε με 2η κίτρινη κάρτα τον Καμαβινγκά. Απόφαση που ήταν «βούτυρο στο ψωμί» για τους Γερμανούς που... απάντησαν με δύο γκολ στο φινάλε κι έκλεισαν ραντεβού με τους Παριζιάνους.

Η Άρσεναλ συνέχισε τις... προβληματικές της εμφανίσεις και στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, ωστόσο, αυτή τη φορά δεν το... πλήρωσε. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «πάτησε» στο 1-0 του πρώτου αγώνα επί της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και με το σημερινό 0-0 στο «Εμιρέιτς» προκρίθηκε στην τετράδα, όπου την περιμένει η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Λονδίνο η Σπόρτινγκ είχε δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Κατάμο (43΄), σε ένα 45λεπτο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα από τα χειρότερα της εφετινής σεζόν. Με την Άρσεναλ να... διαχειρίζεται το υπέρ της αποτέλεσμα στο «Αλβαλάδε» και τα «Λιοντάρια» να... ψάχνουν μια καλή αντεπίθεση.

Στην επανάληψη ήταν η σειρά των πρωτοπόρων της Premier League να... ισοφαρίσουν τα δοκάρια με τον Τροσάρ, οι Πορτογάλοι δεν ήταν καθόλου απειλητικοί προς την εστία του Ράγια και το σφύριγμα του Λετεσιέ βρήκε τους Άγγλους να πανηγυρίζουν τη συμμετοχή τους στα ημιτελικά, όπως είχε συμβεί και πέρυσι όταν και αποκλείστηκαν από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.