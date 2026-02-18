Μενού

Champions League: Με ανατροπή η Παρί πήρε τον «εμφύλιο» με τη Μονακό

Με μεγάλη ανατροπή η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε τη Μονακό 2-3 (από 2-0) στον γαλλικό «εμφύλιο».

Σπουδαία νίκη της Παρί επί της Μονακό | AP Photo
Επεισοδιακά ήταν και τα τρία βραδινά ματς της σημερινής ημέρας για τα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League. Το ένα για αγωνιστικούς και τα άλλα δύο για άλλους λόγους.

Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄...

Στη Λισαβόνα η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49΄. Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος -αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση. Ο διαιτητής Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του. Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα. 

Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα... κόλλησε στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. 

Αναλυτικά τα αποψινά αποτελέσματα:

  • Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους 5-2 (15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)
  • Μονακό - Παρί Σεν Ζερμέν 2-3 (1΄, 19΄ Μπάλογκαν - 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)
  • Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης  0-1 (49΄ Βινίσιους)
  • Ντόρτμουντ - Αταλάντα 2-0 (3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ