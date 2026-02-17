Συγκλονίζει η σύζυγος του Λάνθιμου, Αριάν Λαμπέτ: «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»

Η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Αριάν Λαμπέντ, σύζυγος του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου καλεί σε προβληματισμό μέσα από κείμενό της που δημοσιεύει η «Καθημερινή» γύρω από την ελληνική δικαιοσύνη και τον τρόπο που δικάζονται τα σεξουαλικά εγκλήματα και παράλληλα αποκαλύπτει πως έχει και η ίδια υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία της.

Αφορμή για το κείμενό της ήταν η δίκη θύματος βιασμού στην οποία ήταν μάρτυρας και περιγράφει εκτενώς τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η ίδια ως μάρτυρας καθώς και την έκβαση της υπόθεσης.

Μεταξύ άλλων η Αριάν Λαμπέρτ αναφέρεται στη δική της κακοποίηση γράφοντας:

«Το όνομά μου είναι Αριάν Λαμπέντ. Είμαι Γαλλίδα και ζω στην Αθήνα. Μεγάλωσα σε μια αριστερή οικογένεια και οι γονείς μου ήταν και οι δύο καθηγητές στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μεγάλωσα, λοιπόν, με μια ορισμένη εκτίμηση προς τους δημόσιους θεσμούς. Είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτις και έχω λάβει διάφορα πολύ σημαντικά βραβεία, έχω συνεργαστεί με αρκετούς/ές “μεγάλους/ες” σκηνοθέτες/τριες και οι ταινίες μου έχουν παρουσιαστεί σε πολλά διαφορετικά φεστιβάλ, μεταξύ άλλων και στο Φεστιβάλ των Καννών. Παρ’ όλα αυτά, εδώ είμαι κυρίως η “γυναίκα του Λάνθιμου“.

Από το 2022 πήρα την απόφαση να αντιμετωπίσω διαφορετικά τη βία μέσα στην οποία μεγάλωσα – τη βία μέσα στην οποία μεγαλώσαμε όλες και όλοι. Όπως πολλές γυναίκες, έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ανεπιθύμητα αγγίγματα και δύο βιασμούς στην εφηβεία μου. Μπήκα στον αυτόματο πιλότο και προχώρησα μπροστά υποτιμώντας τη σημασία αυτών των γεγονότων, αφού έμοιαζαν δεδομένα λόγω του φύλου μου.

Δεν ήθελα να με ορίσουν. Απέφυγα να σταθώ σε αυτά. Το μοναδικό εργαλείο που είχα στη διάθεσή μου ήταν το αλκοόλ. Ήταν θέμα χρόνου να καταλάβω ότι αυτό που έμοιαζε να με σώζει, ήταν τελικά εκείνο που με κατέστρεφε. Στις 21 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισα να σταματήσω να πίνω. Έπρεπε να αντιμετωπίσω τα πράγματα κατά πρόσωπο».