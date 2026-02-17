Βίντεο - ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα: Πώς γλύτωσε ο φύλακας του εργοστασίου

Νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της φονικής έκρηξης στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Στην εκπομπή Live News προβλήθηκαν βίντεο από γειτονικές επιχειρήσεις στην πίσω πλευρά του εργοστασίου στα οποία διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, αλλά και του ωστικού κύματος που δημιουργήθηκε.

Στο τρίτο από αυτά τα βίντεο διακρίνεται ένα φως στον χώρο έξω από το εργοστάσιο στιγμές πριν από την έκρηξη. Πρόκειται για τον φακό του φύλακα του εργοστασίου, ο οποίος είχε βάρδια και έκανε την περιπολία του. Βρισκόταν μόλις μερικά μέτρα από την έκρηξη, το ωστικό κύμα της οποίας τον έριξε κάτω. Όπως λέει στην κατάθεσή του για τη φονική έκρηξη θα μπορούσε να βρίσκεται και ο ίδιος ανάμεσα στους νεκρούς.

«Περίπου 3:45ξεκίνησα την περιπολία μου από τον χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης . Πάντα με τον φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα δύο εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου» ανέφερε στην κατάθεσή του ο φύλακας του εργοστασίου.