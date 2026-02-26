Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ πέρασαν στους «16»

Στους «16» του Champions League θα βρίσκεται η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν. «Ζορίστηκε» απέναντι στη Μονακό η οποία άνοιξε το σκορ στο Παρίσι στην εκπνοή του ημιχρόνου.

Όμως, στο 58΄ αποβλήθηκε ο Κουλιμπαλί των Μονεγάσκων, αμέσως μετά ισοφάρισε ο Μαρκίνιος κι έτσι η Παρί -παρά την έντονη πίεση που δέχτηκε- πέρασε με ισοπαλία 2-2 (είχε επικρατήσει 3-2 στον πρώτο αγώνα) σ΄αυτή την «ενδογαλλική» μονομαχία.

Μεγάλο ματς έγινε στη Μαδρίτη, όπου η Μπενφίκα προηγήθηκε της Ρεάλ με τον Ράφα Σίλβα ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, μόλις στο 14΄.

Όμως δύο λεπτά αργότερα ο Τσουαμενί έκανε το 1-1 με τη «βασίλισσα» να φτάνει στη νίκη-πρόκριση με 2-1. Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού με τους «Αετούς».

Πρόκριση-θρίλερ πήρε η Γαλατασαράι, μετά την ήττα της 3-2 από τη Γιουβέντους στο Τορίνο, για τα Play Off του Champions League. Οι γηπεδούχοι παρότι είχαν να ανατρέψουν το εις βάρος τους 2-5 της Κωνσταντινούπολης και έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 49΄ λόγω αποβολής του Λόιντ Κένι, κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση, καθώς ολοκλήρωσαν το 90λέπτο με 3-0. Όμως, ο Βίκτορ Όσιμεν στο 105΄ και ο Γιλμάζ στο 118΄ σκόραραν στέλνοντας την τουρκική ομάδα στους «16» της διοργάνωσης.

Tα αποψινά αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Champions League:

Αταλάντα (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-1 (5' Σκαμάκα, 45' Τζαπακόστα, 57' Πάσαλιτς, 90+8΄πεν. Σάμαρτζιτς - 75' Αντεγέμι)

Α' αγώνας 0-2: Προκρίθηκε η Αταλάντα με συνολικό σκορ 4-3

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μονακό (Γαλλία) 2-2 (60΄ Μαρκίνιος, 66΄ Κβαρατσκέλια - 45΄ Ακλιούς, 90+1΄ Τεζέ)

Α' αγώνας 3-2. Προκρίθηκε η Παρί με συνολικό σκορ 5-4

Γιουβέντους (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-2 (37΄πεν. Λοκατέλι, 70΄ Γκάτι, 82΄ΜακΚένι, Οσιμέν 105', Γιλμάζ 119')

Α' αγώνας 2-5. Προκρίθηκε η Γαλατά με συνολικό σκορ 5-7

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1 (16΄ Τσουαμενί - 14΄ Ράφα Σίλβα)

Α' αγώνας 1-0, Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 3-1

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι