Champions League: Το θαύμα της Κύπρου και οι καμπάνες για την Ελλάδα

To καλύτερο καλοκαίρι της σύγχρονης ποδοσφαιρικής της ιστορίας διανύει η Κύπρος στα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA και πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου με τις αυριανές ρεβάνς σε Europa και Conference League, η συγκομιδή των τεσσάρων ομάδων της είναι η κορυφαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κύπρος, Σουηδία, Πολωνία, Δανία και Αζερμπαϊτζάν είναι οι πέντε πρώτες χώρες σε συγκομιδή βαθμών στα εφετινά καλοκαιρινά προκριματικά.

