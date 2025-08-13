Μενού

Champions League: Το θαύμα της Κύπρου και οι καμπάνες για την Ελλάδα

Ο Ανδρέας Δημάτος επισημαίνει την εκπληκτική μέχρι σήμερα παρουσία των κυπριακών ομάδων στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Reader symbol
Newsroom
Πάφος
Φάση από αγώνα της Πάφου | YouTube/Cablenet Cyprus
  • Α-
  • Α+

To καλύτερο καλοκαίρι της σύγχρονης ποδοσφαιρικής της ιστορίας διανύει η Κύπρος στα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA και πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου με τις αυριανές ρεβάνς σε Europa και Conference League, η συγκομιδή των τεσσάρων ομάδων της είναι η κορυφαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κύπρος, Σουηδία, Πολωνία, Δανία και Αζερμπαϊτζάν είναι οι πέντε πρώτες χώρες σε συγκομιδή βαθμών στα εφετινά καλοκαιρινά προκριματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ