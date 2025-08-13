Champions League: Το θαύμα της Κύπρου και οι καμπάνες για την Ελλάδα

To καλύτερο καλοκαίρι της σύγχρονης ποδοσφαιρικής της ιστορίας διανύει η Κύπρος στα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA και πριν από την ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου με τις αυριανές ρεβάνς σε Europa και Conference League, η συγκομιδή των τεσσάρων ομάδων της είναι η κορυφαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Κύπρος, Σουηδία, Πολωνία, Δανία και Αζερμπαϊτζάν είναι οι πέντε πρώτες χώρες σε συγκομιδή βαθμών στα εφετινά καλοκαιρινά προκριματικά.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.