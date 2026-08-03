Δεν υπάρχει δεν μπορώ: Yπερδρομέας διέσχισε 8 χώρες σε 29 μέρες - Κοιμόταν 2 ώρες, περνούσε από φωτιές

Η Νεοζηλανδή υπερδρομέας Σόφι Γουντς έτρεξε σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα σε οκτώ χώρες για να κατακτήσει μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις αντοχής στον κόσμο - σπάζοντας τα ρεκόρ χρόνου, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Και όλα αυτά σε 29 μέρες.

Η 42χρονη κατέκτησε τη Via Alpina, η οποία περιλαμβάνει τη διάσχιση μιας τεράστιας ευρωπαϊκής αλπικής περιοχής που εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά από την Ιταλία, μέσω της Σλοβενίας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, του Λιχτενστάιν, της Ελβετίας και τέλος της Γαλλίας και του Μονακό.

Ολοκλήρωσε την πρόκληση σε 29 ημέρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε θέσει ο Βρετανός δρομέας Τζέικ Κάτεραλ το 2024 κατά έξι ημέρες. Προηγουμένως, η ταχύτερη γυναίκα, η Ολλανδέζα δρομέας Τέσα Κάσπερς, το έκανε σε 38 ημέρες.

«Είμαι απόλυτα εκστασιασμένη», δήλωσε η Γουντς στο Instagram της την Κυριακή, μια μέρα αφότου ολοκλήρωσε το κατόρθωμα.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι το καταφέραμε».

Το ταξίδι της ξεκίνησε στην Τεργέστη, μια πόλη-λιμάνι στη βορειοανατολική Ιταλία, στις 4 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στο Μονακό το Σάββατο.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram έδειχναν την ποικιλία του εδάφους που έπρεπε να ξεπεράσει, από μια απότομη ανάβαση σε βράχο στη Σλοβενία ​​μέχρι ένα νυχτερινό τρέξιμο από τη Γερμανία στην Αυστρία.

«Υποθέτω ότι προετοιμαζόμουν γι' αυτό σε όλη μου την καριέρα στο τρέξιμο», είπε σε μια ανάρτηση, θυμούμενη «τεχνικά βουνά» και «εκτεθειμένες κορυφογραμμές» που είχε συναντήσει στο παρελθόν.

Σε συνέντευξή της στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα BBC, είπε ότι οι μύες της ήταν πρησμένοι και πονούσαν μετά την πρώτη εβδομάδα.

Για να καταρρίψει το ρεκόρ, έπρεπε να μειώσει τις ώρες ύπνου της προς το τέλος της διαδρομής, σε λιγότερες από δυόμισι ώρες κάθε νύχτα. Είπε, επίσης, πόσο «τρομακτικό» ήταν να τρέχεις κοντά σε πυρκαγιές, καθώς η πρόκλησή της συνέπεσε με ένα τρομερό κύμα καύσωνα που έχει πλήξει την Ευρώπη.

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 37,7 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα μέρη της ηπείρου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της που έσπασε ρεκόρ.

«Η ζέστη ήταν αδιάκοπη», έγραψε σε μια άλλη ανάρτηση στο Instagram, προσθέτοντας ότι δροσιζόταν από ποτά με θρυμματισμένο πάγο.

Ο σύζυγός της και ο σκύλος ήταν πιστοί συνοδοιπόροι, παρέχοντας συναισθηματική υποστήριξη και προμήθειες κατά τη διάρκεια της διαδρομής, είπε.