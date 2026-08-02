Ναταλία Γερμανού: Οι αλλαγές στο «Καλύτερα δε γίνεται» και τα σενάρια που διαψεύδονται

Τρεις αποχωρήσεις μετρά τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Ναταλία Γερμανού. Αυτή του Γιάννη Κορδώνη που ακολουθεί τους ραδιοφωνικούς του συνεργάτες Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο στη Δημόσια Τηλεόραση, του Άγγελου Βουράκη που εντάσσεται στην νέα πρωινή εκπομπή του Open τα Σαββατοκύριακα με τις Ιωάννα Μαλέσκου και Κατερίνα Ζαρίφη, αλλά και της Αλεξάνδρας Αθανασίου που είχε την ενότητα της ενημέρωσης στο «Καλύτερα δε γίνεται!» της σεζόν που τελείωσε.

Σίγουρα λοιπόν οι τρεις αυτές θέσεις θα πληρωθούν, ωστόσο δεν αποκλείεται η παρουσιάστρια και το κανάλι να προχωρήσουν και σε άλλες αλλαγές στο πλαίσιο ανανέωσης της επιτυχημένης ψυχαγωγικής εκπομπής του Σαββατοκύριακου.

Οι αποφάσεις για το ανανεωμένο «Καλύτερα δε γίνεται» θα παρθούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Το μόνο βέβαιο είναι πως η εκπομπή συνεχίζει κανονικά στην ώρα της και σε ζωντανή μετάδοση και την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

Στελέχη του δικτύου από την πρώτη στιγμή είχαν διαψεύσει κατηγορηματικά και τα δύο αρνητικά σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει: Το πρώτο έκανε λόγο για σκέψη ολοκλήρωσης της εκπομπής λόγω μπάτζετ και το δεύτερο μαγνητοσκόπησης της εκπομπής της Κυριακής μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής του Σαββάτου και πάλι για λόγους οικονομίας.