Διαμαντίδης στα Gazzetta Awards 2025: «Θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να είναι πιο πλήρης στη θέση 5»

Στο περιθώριο των Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Δημήτρης Διαμαντίδης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και για την πτώση που έχει παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα.

Δημήτρης Διαμαντίδης
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης | Eurokinissi/KLODIAN LATO
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μέλος του «Hall Of Fame» του Gazzetta ως «Legend», μαζί με τους Παπαλουκά και Πρίντεζη, παρέδωσε στον Βασίλη Σπανούλη και στην Εθνική μπάσκετ τα βραβεία για τον καλύτερο προπονητή και καλύτερη ομάδα της σεζόν στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ο πάλαι ποτέ αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πτωτική περίοδο των «πρασίνων» το τελευταίο διάστημα.

