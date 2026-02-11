Διαμαντίδης στα Gazzetta Awards 2025: «Θα ήθελα ο Παναθηναϊκός να είναι πιο πλήρης στη θέση 5»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μέλος του «Hall Of Fame» του Gazzetta ως «Legend», μαζί με τους Παπαλουκά και Πρίντεζη, παρέδωσε στον Βασίλη Σπανούλη και στην Εθνική μπάσκετ τα βραβεία για τον καλύτερο προπονητή και καλύτερη ομάδα της σεζόν στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.
Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης ο πάλαι ποτέ αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πτωτική περίοδο των «πρασίνων» το τελευταίο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Γιώργος Μαζωνάκης: Επειγόντως στο νοσοκομείο με σοβαρά συμπτώματα - Τι εξετάζουν οι γιατροί
- Μακελειό στον Καναδά: Στους 10 αναφέρονται τώρα οι νεκροί - 25 οι τραυματίες από τους πυροβολισμούς
- Eurovision 2026: Σήμερα περνούν από το «κόσκινο» οι ελληνικές συμμετοχές - Οι 14 του ημιτελικού
- Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, το ταξίδι που άφησε ο Μητσοτάκης και το επόμενο κόμμα της Καραγεωργοπούλου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.