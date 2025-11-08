Δικαιώθηκε ο ΟΦΗ στο CAS, πήρε πίσω τους βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί

Σημαντική εξέλιξη για τον ΟΦΗ, καθώς το CAS αποδέχτηκε το αίτημα του για ασφαλιστικά μέτρα αναφορικά με την τιμωρία του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ για την υπόθεση Παπάζογλου και επέστρεψε στους Κρητικούς τους τρεις βαθμούς που είχαν αφαιρεθεί προσωρινά.

Από την πλευρά της η Λίγκα ανακοίνωσε την αποκατάσταση του βαθμολογικού πίνακα, με τον Όμιλο να επιστρέφει στους έξι πόντους, χάρη στις δυο νίκες του επί Πανσερραϊκού και Άρη.

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έχει ματς λιγότερο, καθώς η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Η ανακοίνωση της Super League για την επιστροφή των βαθμών του ΟΦΗ

«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της σημερινής (από 7/11/2025) υπ´ αριθμ. 2025/A/11911 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Court of Arbitration for Sport (C.A.S.), επιστρέφονται στην Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. οι τρεις (3) βαθμοί που αφαιρέθηκαν δυνάμει της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, μέχρι το C.A.S. να αποφανθεί επί της εφέσεως που η Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. έχει ασκήσει κατά της ως εν λόγω απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο.».

Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της σημερινής (από 7/11/2025) υπ´ αριθμ. 2025/A/11911 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Court of Arbitration for Sport (C.A.S.), επιστρέφονται στην Π.Α.Ε. Ο.Φ.Η. οι τρεις (3) βαθμοί που αφαιρέθηκαν δυνάμει της υπ' αριθ. 51/2025 απόφασης του… pic.twitter.com/Ayn1GM6Vhl — Super League Greece (@Super_League_GR) November 7, 2025