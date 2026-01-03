Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Οι παίκτες που εξαίρεσε από την κριτική του

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα είπε έξω από τα δόντια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ πάντως να αφήνει μερικούς εκτός. Συγκεκριμένα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε εκτός τους Σλούκα και Λεσόρ, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ να χαρακτηρίζει τον Γάλλο ως παράδειγμα προς μίμηση.
«Είμαι άυπνος αλλά ήρθα εδώ για να σας μιλήσω. Αυτή τη φορά θα ξεχωρίσω κάποιον, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με ταλέντο ή ικανότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Οι πρώτες εικόνες του Μαδούρο μετά τη σύλληψη: «Το παρακολούθησα σαν τηλεοπτικό σόου», λέει ο Τραμπ
- Γιατί ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί τώρα στη Βενεζουέλα; Ένα χρονικό για όσα γνωρίζουμε
- Χάρρυ Κλυνν: Ο άνθρωπος που «πόνεσε» τον Γιάννη Σμαραγδή με δύο στιχάκια
- H συμβουλή που υποτίμησα όταν γεννήθηκε το παιδί μου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.