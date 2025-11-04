DisGazz by Gazzetta: Η μεγαλύτερη αθλητική κουβέντα τώρα ξεκινά

Tο DisGazz έρχεται για να δώσει τη δυνατότητα στους φίλους του αθλητισμού να σχολιάζουν, να συζητούν, να συμφωνούν, να διαφωνούν και να αναλύουν (σε αθλητικά πλαίσια) όσα γίνονται μετά από τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.
Η αρχή γίνεται απόψε, μετά από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν για το Champions League.
