Δουβίκας: Ψυχρός «εκτελεστής», κάρφωσε τη Λάτσιο και δεν θέλησε να πανηγυρίσει

Το... έπιασε από εκεί που το άφησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας σέντερ φορ έχει ξεκινήσει με γκάζια τη φετινή σεζόν και ήδη μετρά τρία τέρματα σε δύο αγώνες. Ο 26χρονος πέτυχε ντοπιέτα στο Κύπελλο απέναντι στη Σουντιρόλ για την Κόμο και στην πρεμιέρα της στη Serie A βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά απέναντι στη Λάτσιο.

Στο 47ο λεπτό πήρε την κάθετη από τον Πας και εκτέλεσε στο τετ α τετ τον Προβεντέλ για το 1-0.

