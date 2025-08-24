Μενού

Δουβίκας: Ψυχρός «εκτελεστής», κάρφωσε τη Λάτσιο και δεν θέλησε να πανηγυρίσει

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε ξανά με την Κόμο, αυτή τη φορά κόντρα στη Λάτσιο για τη Serie A, και πέτυχε το τρίτο του τέρμα σε δύο αγώνες φέτος.

Douvikas
Τάσος Δουβίκας | Youtube
Το... έπιασε από εκεί που το άφησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Τάσος Δουβίκας. Ο Έλληνας σέντερ φορ έχει ξεκινήσει με γκάζια τη φετινή σεζόν και ήδη μετρά τρία τέρματα σε δύο αγώνες. Ο 26χρονος πέτυχε ντοπιέτα στο Κύπελλο απέναντι στη Σουντιρόλ για την Κόμο και στην πρεμιέρα της στη Serie A βρήκε ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά απέναντι στη Λάτσιο.

Στο 47ο λεπτό πήρε την κάθετη από τον Πας και εκτέλεσε στο τετ α τετ τον Προβεντέλ για το 1-0.

