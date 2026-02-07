Δύο βωμοί, μία Φλόγα: Εντυπωσιακή έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ολοκληρώθηκε με το άναμμα της Ολυμπιακής Φλόγας, σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα των Αγώνων διαδικασία που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά σημεία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, άναψαν δύο ολυμπιακοί βωμοί, οι οποίοι θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης: ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο δεύτερος στην Piazza Dibona στην Κορτίνα.

Την Ολυμπιακή Φλόγα άναψαν δύο από τους κορυφαίους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, ο Αλμπέρτο Τόμπα και η Ντέμπορα Κομπανιόνι, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συμβολικά στιγμή για τη χώρα.

Την ίδια ώρα, στο στάδιο Σαν Σίρο, ο Αντρέα Μποτσέλι ερμήνευσε ζωντανά, συγκλονίζοντας το κοινό με την επιβλητική φωνή του, καθώς η Φλόγα εισερχόταν στον χώρο της τελετής.

Ξεχωριστή παρουσία στην τελετή είχε και η Σαρλίζ Θερόν, η οποία λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της ανέβηκε στη σκηνή με την ιδιότητά της ως Αγγελιαφόρος της Ειρήνης του ΟΗΕ. Η διάσημη ηθοποιός απηύθυνε μήνυμα υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας την ανάγκη αμοιβαίου σεβασμού και ειρηνικής συνύπαρξης παγκοσμίως.

Η ελληνική αποστολή άνοιξε, όπως παραδοσιακά, την παρέλαση των χωρών, ενώ αντιδράσεις από μερίδα του κοινού καταγράφηκαν κατά την είσοδο των αποστολών του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελετή είχε ξεκινήσει με τη Μαράια Κάρεϊ, η οποία με τη φωνή της καθήλωσε το κοινό, δίνοντας από νωρίς το στίγμα μιας εντυπωσιακής και υψηλών προσδοκιών βραδιάς.