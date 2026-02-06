Forbes 30 under 30: Γιατί είναι στη λίστα Κλαυδία, Ανδριολάτου και Μπάμπης Κωστούλας - Ποιος «έσπασε ρεκόρ»

Η είδηση για την 26χρονη «σταρ» του Forbes, που κατηγορήθηκε για απάτη, έφερε ξανά στο προσκήνιο κατηγορία Forbes 30 under 30 και προς μεγάλη έκπληξη δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν κατακτήσει μια θέση.
Υπενθυμίζεται ότι η λίστα «Forbes 30 Under 30 Greek List 2026» αναδεικνύει νέες και νέους κάτω των 30 ετών που έχουν αφήσει σηµαντικό αποτύπωµα σε τοµείς όπως η τεχνολογία, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισµός και οι τέχνες. Σκοπός του εγκχειρήματος η ανάδειξη νέων επιχειρηματιών.
Από την Κλαυδία και την Κλέλια Ανδριολάτου, μέχρι τον Μπάμπη Κωστούλα, παρακάτω οι Έλληνες της λίστας.
Forbes 30 under 30: Οι Έλληνες της λίστας
- Γαβαλάς Βασίλης, 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – EXSILION CAPITAL
- Γρηγοριάδης Στυλιανός, , 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ – STIQ & "ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΙΜΑ"
- Μετούσης Ανδρέας, 28 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
- Γρηγορίου Αθηνά, 25ετών, Δηµητριάδου Αλεξάνδρα, 25 ετών, Παφίτης Μάριος, 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – MAMMOCHECK
Αλεξόπουλος Ιωάννης, 25 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕΩΝ – LEXION
- Βάσος Σταύρος 24 ετών, Γκόντζου Σταυριαλένα 27ετών, Καγιούλης Κωνσταντίνος 24 ετών, Τουλουµτζίδης Ελευθέριος 23 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ – BUTLER
- Κωστούλας Μπάµπης, 18 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- Παντελάκη Δήµητρα, 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ – KORI
- Τασιοπούλου Αικατερίνη, 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ – THREATSCENE
- Βασιλείου Αλέξιος 22 ετών, Κετσελίδης Κωνσταντίνος 22 ετών, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 22 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & MARKETING TECH – UPLODIO
- Δεληκούρας Βασίλειος 23ετών, Μαυρέλης Κωνσταντίνος 24 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – CURIFY
- Klavdia 23 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ
- Παπαδόπουλος Αλέξανδρος 24 ετών, Παπαδοπούλου Κυριακή 22 ετών, Παπαδόπουλος Πέτρος 26 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: AR/VR & Τεχνητή Νοημοσύνη – Pi tech
- Πηγαδάς Νικόλας, 26 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- Αθάνατος Φώτης 23 ετών, Κατσιαδάκης Λευτέρης 23ετών, Κουρουνάκου Εύη 22 ετών, Κώτσα Αναστασία 23 ετών, Παπανικολάου Γιώργος 24 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: STARTUPS & ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – PANATHENEA
- Ανδριολάτου Κλέλια •, 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΘΕΑΤΡΟ – ΗΘΟΠΟΙΟΣ
Γιαννοπούλου Αγγελική, 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ – ΠΙΑΝΟ
- Κόντος Γρηγόρης, 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ – GREEK ANCESTRY
- Λαγωνίκος Ηλίας , 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- Λουλούδης Γιάννης , 21 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: Retail – Flower Kickz
- Σκανδάµη Φωτεινή, 28 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΕΣ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Σταυρόπουλος Αγαθάγγελος, 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: SOCIAL MEDIA & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – COMFYTECHS & TECHNO GREECE
- Τσουκαλά Ρόζα, 23ετών, Χριστοδούλου Μιχάλης ν23 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH – KYMA HEALTH
- Γεωργακλή Ζέτα 24 ετών, Διαµαντοπούλου Εβελίνα 24 ετών, Κουµίδου Μαρία 24 ετών, Παπαζήση Έφη 24 ετών Πατσουράκη Μαριλία 24 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – SEANSOR
- Θεοδωράτος Οδυσσέας, 25 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – MANGA & COMIC ARTS
- Λιάπης Γεώργιος, 28 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – REALMINT
- Μανουράς Λευτέρης, 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: DEEPTECH & CLEANTECH – SALVINNO
- Παπαγεωργίου Νικόλας 23 ετών, Τσοµπάνογλου Παναγιώτης 23 ετών, Τσούτσας Χρήστος 23 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: HEALTHTECH & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – BIOANALYTIX
- Περισανίδης Σίµων, 27 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – PERMITREE
- Σταυρακάκης Έκτορας-Ανδρέας 29 ετών
ΚΛΑΔΟΣ: ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – STELLAR DISCOVERIES
Όπως είναι και ο κανόνας της λίστας 30 under 30, οι μεγαλύτεροι στην ηλικία είναι 29 ετών ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει στα 18 του χρόνια και είναι ο νεότερος του καταλόγου.
