Εφές - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη απόψε (17/10) την Εφές Αναντολού για την 5η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική με σκορ 91-85 και έφτασαν στις 3 νίκες έναντι μίας ήττας.

Από την άλλη, η ομάδα του Κοκόσκοφ πέρασε θριαμβευτικά από το ΣΕΦ νικώντας τον Ολυμπιακό με 78-82 και έχει ρεκόρ 2-2.

Μοναδικός απόντας για το «τριφύλλι» ο Ματίας Λεσόρ, με τον Εργκίν Αταμάν να ανακοινώνει λίγο πριν το τζάμπολ την οριστική 12άδα.