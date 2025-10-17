Μενού

Εφές - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές απόψε (17/10) στην Κωνσταντινούπολη για την 5η αγωνιστική της Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός - Χουάντσο Ερναγκόμεθ
Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο ματς Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη απόψε (17/10)  την Εφές Αναντολού για την 5η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική με σκορ 91-85 και έφτασαν στις 3 νίκες έναντι μίας ήττας.

Από την άλλη, η ομάδα του Κοκόσκοφ πέρασε θριαμβευτικά από το ΣΕΦ νικώντας τον Ολυμπιακό με 78-82 και έχει ρεκόρ 2-2.

Μοναδικός απόντας για το «τριφύλλι» ο Ματίας Λεσόρ, με τον Εργκίν Αταμάν να ανακοινώνει λίγο πριν το τζάμπολ την οριστική 12άδα.

