«Έχε χάρη που δεν σε έκλεψα»: Ο Ηλιόπουλος πήρε το μικρόφωνο στα μπουζούκια και «έλιωσε» την Πέγκυ Ζήνα

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο, όπου τραγουδάει η Πέγκυ Ζήνα.
«Δεν ξεχνώ τον Σεπτέμβρη του 2022. Ήσουν μία πριγκίπισσα, έχε χάρη που δεν σε έκλεψα» ανέφερε αρχικά προς την τραγουδίστρια.
Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τόνισε: «Θέλω να πω σε όλους τους φίλους που είναι εδώ ότι πάμε για μία νέα εποχή, μία νέα σελίδα, του ευ αγωνίζεσθαι, χωρίς βρωμιές, χωρίς π@@@@@@ς. Θα δεις που θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, θα έρθουν οικογένειες, άνθρωποι που δεν δίνουν σημασία. Θα αγαπήσουν το ποδόσφαιρο.
Είπα στην Κρήτη το εξής και γελάσανε. Όταν βράζεις την γίδα, η βρωμιά πάει πάντα στον αφρό, αποβάλλεται μόνη της. Ζήτω σε όσους αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι, σε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και ΠΑΟΚ. Ζήτω το ποδόσφαιρο.
Σε αγαπώ γιατί είσαι μία δυναμική επαναστάτρια».
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