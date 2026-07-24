Δεν περιγράφουμε άλλο: Ο Τάκης Τσουκαλάς σε μια σπάνια φωτογραφία με τον εγγονό του

Σε εντελώς διαφορετικό... «γήπεδο» από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει κινείται τις τελευταίες εβδομάδες ο Τάκης Τσουκαλάς, ο οποίος βιώνει μία από τις πιο όμορφες και τρυφερές περιόδους της ζωής του.

Ο γνωστός παρουσιαστής και αφοσιωμένος φίλαθλος του Ολυμπιακού πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς κρατά πλέον στην αγκαλιά του τον πρώτο του εγγονό. Ο «μικρός Τάκαρος» ήρθε στον κόσμο στις 10 Ιουνίου- και μάλιστα στις 10:10 το πρωί, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος γεμάτος υπερηφάνεια-αλλάζοντας ολοκληρωτικά την καθημερινότητα του παππού του.