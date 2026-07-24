Μύλος η Βουλή: Ο Μητσοτάκης έφυγε ενώ μιλούσε η Κωνσταντοπούλου - «Δεν θα καθίσω να σας ακούσω»

Ένταση προκλήθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη συνταγματική αναθεώρηση, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχώρησε από την αίθουσα.

Σύμφωνα με το στιγμιότυπο που μεταφέρει η ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Κυριά Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή την συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνη σας, όσο θέλετε».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνέχισε με αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, συγκρίνοντας τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αυτή του πρώην πρωθυπουργού: «Ξέρετε υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε, όταν μιλούσα στο βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Συνεπώς με αυτή τη συμπεριφορά πρωθυπουργού, ο οποίος προσήλθε στο Κοινοβούλιο σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του, για να καταγγείλει τον κύριο Ανδρουλάκη», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής.