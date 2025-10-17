Έχετε καταλάβει πως ο Ολυμπιακός έχει το καλύτερο 4άρι και το καλύτερο 5άρι της Ευρώπης;

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Μακάμπι, σε ένα παιχνίδι που δεν άξιζε τη νίκη, όμως την πήρε χάρη στην τεράστια προσωπικότητα των παικτών του.

Η Μακάμπι βρήκε έναν Ολυμπιακό που στην άμυνα για περίπου 36 λεπτά πετούσε χαρταετό! Οι Ισραηλινοί βρήκαν 93 πόντους σε 36:05 (93-81_, με τον Ντάουτιν να κάνει ό,τι θέλει απέναντι σε όποιον παίκτη έβρισκε μπροστά του (24π.) και τους Σόρκιν (12π.), Γουόκερ (14 σε αυτό το διάστημα, αλλά τελείωσε με 15) και τον Χορντ (12π.) να αποτελούν πολύτιμους συμπαραστάτες. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα δεν πίεζε, έχασε πολλά ριμπάουντ και δεν λειτούργησε σωστά στις αλληλοκαλύψεις. Σε έναν βαθμό είναι λογικό να πάει ψηλά το σκορ, καθώς μιλάμε για μια Μακάμπι που παίζει σε ανεβασμένο τέμπο το παιχνίδι, τρέχει πολύ και δεν είναι λίγες οι φορές που χτυπάει στα πρώτα δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά, όταν είσαι ο Ολυμπιακός, επιβάλλεται να κατεβάζεις τους αντιπάλους σου.

