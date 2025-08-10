Εικόνες ντροπής στο Community Shield: Οπαδοί της Κρίσταλ Πάλας γιούχαραν την ενός λεπτού σιγή για τον Ζότα

Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν σήμερα στο Γουέμπλει, πριν τον τελικό του Community Shield ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Λίβερπουλ, όταν οι οπαδοί της πρώτης ομάδας γιούχαραν το ενός λεπτού σιγή για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή των Reds, Ντιόγκο Ζότα.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο 28χρονος Πορτογάλος και ο αδερφός του, Αντρέ Σίλβα, έχασαν τη ζωή τους στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Όπως ήταν φυσικό, άπαντες τίμησαν τη μνήμη των δύο αντρών πριν από τη σέντρα του τελικού. Ωστόσο, η ενός λεπτού σιγή στιγματίστηκε, καθώς μερίδα οπαδών της Κρίσταλ Πάλας άρχισαν να γιουχάρουν με αποτέλεσμα ο διαιτητή να τη διακόπτει νωρίτερα.

Salah’s face says it all 😡😡



Disgraceful from Crystal Palace fans booing during the minute silence for Diogo Jota and his brother 💔 pic.twitter.com/YjfgxKN6vx — Septimus Prime (@septimusajprime) August 10, 2025

Νωρίτερα, ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ίαν Ρας, και ο ιδιοκτήτης των Αετών, Στιβ Πάρις, άφησαν κατέθεσαν στεφάνια μπροστά στo μέρος που βρίσκονται οι οπαδοί των Reds με τον κόσμο να τραγουδάει σύσσωμο το «You'll Never Walk Alone».