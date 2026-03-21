«Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και άλλο»: Οι πρώτες δηλώσεις Καραλή μετά τον τελικό

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή πορεία στον παγκόσμιο στίβο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,05μ. σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου στο Τορούν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που πλέον συναγωνίζεται σταθερά τον κορυφαίο του κόσμου Άρμαντ Ντουπλάντις, δείχνει πως ανήκει στην ελίτ και ότι το μέλλον του προμηνύεται ακόμα πιο εντυπωσιακό.

«Δεν ήταν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Καραλής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την εξέλιξη της καριέρας του τα τελευταία χρόνια. Όπως τόνισε, η παρουσία της ομάδας του και η συμβολή του πατέρα του, αλλά και των προπονητών του, άλλαξαν τα πάντα, τόσο ως αθλητή όσο και ως άνθρωπο.

«Το ότι βρίσκομαι εδώ και δοκιμάζω άλματα στα 6,25μ. δεν το φανταζόμουν ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το πόσο γρήγορα έχει ανέβει επίπεδο.

Ο Έλληνας άλτης χαρακτήρισε τον τελικό «φανταστικό», υπογραμμίζοντας πως μπήκε στον αγώνα με διάθεση να ρισκάρει και να ξεπεράσει τα όριά του. Με αυτοπεποίθηση και τη στήριξη του κόσμου, δήλωσε έτοιμος να συνεχίσει να κυνηγά ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις.

Η ατμόσφαιρα με τις ελληνικές σημαίες και τους ήχους του «Ζορμπά» αποτέλεσε, όπως είπε, μια ξεχωριστή στιγμή, επιβεβαιώνοντας τη στήριξη που λαμβάνει από το κοινό εντός και εκτός Ελλάδας.

«Βράζει το αίμα μου για ρεκόρ»

Παρά την επιτυχία, ο Καραλής ξεκαθάρισε πως δεν επαναπαύεται. Αντίθετα, εμφανίστηκε «πεινασμένος» για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις, θέτοντας ως στόχο ακόμη και το παγκόσμιο ρεκόρ.

«Ξέρω τι μπορώ να κάνω. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία», σημείωσε, τονίζοντας πως η ψυχολογία και η εμπιστοσύνη της ομάδας του αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη σταθερότητά του.

Με σταθερά βήματα και πίστη στις δυνατότητές του, ο Καραλής δείχνει πως δεν είναι απλώς μέρος της ελίτ, αλλά ένας αθλητής που έχει όλα τα φόντα να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του επί κοντώ.