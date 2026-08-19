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Είναι Ολυμπιακάρας ο Τόμας Γουόκαπ;

Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η υπόθεση Γουόκαπ αποτελεί βαθιά ρωγμή σε ένα οικοδόμημα που έμοιαζε μπετόν αρμέ.

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Τόμας Γουόκαπ
Ο Γουόκαπ με τη φανέλα του Ολυμπιακού | Eurokinissi/KLODIAN LATO
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Κατ’ αρχάς, ενός λεπτού σιγή για να κηδέψουμε την αφέλεια όσων υιοθετούν αναχρονιστικές μπαρούφες τύπου «αυτός δεν φεύγει από την ομάδα, είναι Ολυμπιακάρα, αγαπάει τη φανέλα, είναι ένας από εμάς, θα μείνει χίλια τοις εκατό, αυτός θα γεράσει στο λιμάνι, είμαστε οικογένεια».

Αντικαταστήστε το όνομα της ομάδας με το αντίστοιχο της αρεσκείας σας, όχι έχετε αλλεργία στο κόκκινο.

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