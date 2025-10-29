Μενού

Είναι τελικά πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ο Αταμάν;

Ένα ακόμα απολαυστικό επεισόδιο των Old School παρέα με τη ΔΕΗ είναι εδώ, εν μέσω διαβολοβδομάδας στην Ευρωλίγκα.

Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Νίκος Παπαδογιάννης καταπιάνονται με τις παθογένειες που εμφάνισε ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση του κόουτς Άταμαν.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

