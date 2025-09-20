Ελίνα Τζένγκo: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει μέσα από τα χέρια μου - Θα κερδίσω το επόμενο»

Την 5η θέση κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, η οποία συναισθηματικά φορτισμένη δήλωσε μετά τα αποτελέσματα ότι θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη βολή.

Συγκεκριμένα μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και ανέφερε: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να φύγει μέσα από τα χέρια μου. Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς.

Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή.

Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο. Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Έκανα μια πολύ καλή χρονιά.

Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε στα επόμενα».