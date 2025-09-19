Ελίνα Τζένγκο: Προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματος

Μία σπουδαία χρονιά διανύει η 23χρονη ακοντίστρια Ελίνα Τζένγκο, η οποία μετά το πρώτο της «διαμάντι» στη Ζυρίχη, κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, η Ελίνα Τζένγκο εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο της Ιαπωνίας, μετά από αγώνα «θρίλερ».

Η 23χρονη ρίπτρια, μέλος της Team Future της Bwin, έριχνε πρώτη σε σειρά στο Β προκριματικό γκρουπ και ξεκίνησε με μία βολή στα 59.76μ που την έφερε στη 13η θέση, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας. Στη δεύτερη βολή της, έστειλε το ακόντιο στα 61.10μ και ανέβηκε στην 9η θέση της συνολικής κατάταξης ενώ στην τρίτη και τελευταία της βολή βελτιώθηκε με 61.31μ.

Έτσι, χρειάστηκε να περιμένει να κάνουν τις προσπάθειές τους όλες οι αθλήτριες από το γκρουπ της ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία της και να δει αν τελικά θα προκριθεί ή όχι. Εν τέλει, η Τζένγκο βρέθηκε εντός των 12 φιναλίστ του τελικού και προκρίθηκε ως 11η, με τον τελικό να κλείνει στα 60.98μ.

Για την Τζένγκο αυτή ήταν η τρίτη παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά η πρώτη πρόκρισή της σε τελικό, και σίγουρα θα ήθελε να τη συνδυάσει με ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Η Γιαπωνέζα κάτοχος του τίτλου και χρυσή Ολυμπιονίκης, Χαρούκα Κιταγκούτσι, έμεινε εκτός τελικού καθώς όπως φαίνεται δεν πρόλαβε να αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που την ταλαιπωρούσε. Ωστόσο, όλες οι άλλες δυνατές αντίπαλοι της Τζένγκο θα δώσουν το παρών στον μεγάλο τελικό.