Ελλάδα - Γαλλία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Πρόβα τζενεράλε για την Εθνική ομάδα μπάσκετ, εν όψει της πρεμιέρας του EuroBasket 2025, απέναντι στην ισχυρή Γαλλία. Η αναμέτρηση Ελλάδα - Γαλλία θα διεξαχθεί απόψε στις 20:00 στο ΟΑΚΑ και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERT News.

Το παιχνίδι Ελλάδα - Γαλλία είναι και το τελευταίο τεστ για το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη πριν αναχωρήσει για την Κύπρο, ενώ μετά από το τέλος του αναμένεται να ανακοινωθεί και η 12άδα που θα αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ.

Ελλάδα - Γαλλία: Απέναντι σε ένα από τα φαβορί

Οι «μπλε» είναι σταθερά από τα φαβορί για μετάλλιο τα τελευταία χρόνια στις διοργανώσεις της FIBA κι αυτό ισχύει και για το φετινό μεγάλο ραντεβού. Παρά τις πολλές και σημαντικές απουσίες, οι Γάλλοι διαθέτουν ένα ανανεωμένο ρόστερ που σφύζει από ταλέντο και αθλητικότητα.

Στη δωδεκάδα για το Ευρωμπάσκετ, που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Γάλλο προπονητή, βρίσκονται τέσσερις παίκτες που έχουν αρχίσει να δείχνουν την ποιότητά τους στο ΝΒΑ, οι Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Άλεξ Σαρ (Γουίζαρντς), Ζακαρί Ρισασέ (Χοκς) και Γκέρσον Γιαμπουσέλε (Νικς). Δίπλα σε αυτούς υπάρχουν παίκτες που πρωταγωνιστούν στην Ευρωλίγκα, όπως οι Κορντινιέ (Εφές), Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Χορντ (Μακάμπι), Μαλεντόν (Ρεάλ), Στράζελ και Οκόμπο (Μονακό).

Η Γαλλία στοχεύει στο ενδέκατο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ έχοντας ανέβει στο βάθρο στις τέσσερις από τις πέντε τελευταίες διοργανώσεις. Μεγάλο της όνειρο, βέβαια, είναι το δεύτερο χρυσό στην ιστορία της, μετά από αυτό του 2013 στη Σλοβενία.



