Ελλάδα - Ιταλία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας παρατάσσεται σήμερα (22/8) κόντρα στην Ιταλία για το Τουρνουά «Ακρόπολις» στο μπάσκετ, με τα προγνωστικά να μας δείχνουν ξεκάθαρο φαβορί, πόσο μάλλον με Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 20:00, ενώ η μετάδοση του αγώνα θα είναι προσβάσιμη σε όλους, αφού θα τον μεταδώσει το ERT News.

Στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Λετονία, η Εθνική παρουσιάστηκε σαφέστατα βελτιωμένη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ καθώς ήταν ολοφάνερη η διαφορά που έκανε ο «Greek Freak» στο παιχνίδι της ομάδας.

Κάθε φορά που πατούσε το πόδι του στο παρκέ, το αποτέλεσμα ήταν να βοηθά στο έπακρο και τους συμπαίκτες του, κάτι που αναμένουν οι φίλοι της γαλανόλευκης και για το σημερινό ματς.