Ελλάδα – Λετονία 104-86: Καταιγιστική η εθνική με «καυτό» Γιάννη

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική μπάσκετ στην πρεμιέρα του τουρνου Ακρόπολις.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε 104-86 τη Λετονία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-49, 82-66, 10486

Αν μη τι αλλο η Εθνική παρουσιάστηκε σαφέστατα βελτιωμένη με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ καθώς ηταν ολοφάνερη η διαφορά που έκανε ο «Greek Freak» στο παιχνίδι της ομάδας κάθε φορά που πατούσε το πόδι του στο παρκέ. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να βοηθήσει στο έπακρο και τους συμπαίκτες του.

Με την ψυχολογία στα ύψη βελτιώθηκαν σημαντικά τα ποσοστά της γαλανόλευκης που είχε υψηλά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς και δη στα τρίποντα (14/26) που ήταν και η αχίλλειος πτέρνα της στα προηγούμενα παιχνίδια. Εξαιρετική ήταν επίσης και η παρουσία των Λαρεντζάκη (14π.), Σαμοντούροβ (11π.), Ντόρσεϊ (10π.) ενώ σημαντική και η παρουσία των Καλαϊτζάκη, Μήτογλου, Σλούκα και Παπανικολάου.