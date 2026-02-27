Μενού

Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67: Η αστοχία «λύγισε» την Εθνική

Η Εθνική Ανδρών πλήρωσε το ρεσιτάλ αστοχίας, γνωρίζοντας την ήττα από το Μαυροβούνιο με 65-67 στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Ελλάδα - Μαυροβούνιο - Μπάσκετ
| ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Η Εθνική Ανδρών παρουσιάστηκε στα πρώτα λεπτά απέναντι στο Μαυροβούνιο με διάθεση στην άμυνα και συνεχή κίνηση μπροστά, αλλά με σαφή έλλειψη συνοχής, κάτι απολύτως λογικό λόγω του ελάχιστου χρόνου προετοιμασίας.

Τα δύο καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τη SUNEL Arena. Η Ελλάδα είχε σχεδόν διπλάσιες κατοχές, αλλά ήταν πολύ άστοχη στην τελική προσπάθεια (5/14 σουτ) και γι’ αυτό δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.

