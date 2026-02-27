Ελλάδα - Μαυροβούνιο 65-67: Η αστοχία «λύγισε» την Εθνική

Η Εθνική Ανδρών παρουσιάστηκε στα πρώτα λεπτά απέναντι στο Μαυροβούνιο με διάθεση στην άμυνα και συνεχή κίνηση μπροστά, αλλά με σαφή έλλειψη συνοχής, κάτι απολύτως λογικό λόγω του ελάχιστου χρόνου προετοιμασίας.
Τα δύο καρφώματα του Κώστα Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τη SUNEL Arena. Η Ελλάδα είχε σχεδόν διπλάσιες κατοχές, αλλά ήταν πολύ άστοχη στην τελική προσπάθεια (5/14 σουτ) και γι’ αυτό δεν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.
