Ένα τραγικό ατύχημα φέρεται ότι έλαβε χώρα σήμερα (27/2) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς μια γυναίκα ΑμεΑ, έχασε τη ζωή της στην φάση επιβίβασης μετεπιβίβασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γλίστρησε στην σκάλα του αεροπλάνου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η άτυχη γυναίκα, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, έφτασε με πτήση από την Κεφαλονιά στο αεροδρόμιο της Αττικής. Κατά τη διάρκεια της αποβίβασής της με τον ειδικό αναβατήρα, η 67χρονη και ο συνοδός της έπεσαν από μικρό ύψος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας.

Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το ασθενοφόρο που βρίσκεται στο αεροδρόμιο αλλά η 67χρονη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς».