Ελλάδα - Μαυροβούνιο 69-61: Η γαλανόλευκη ανέβασε στροφές και έκανε σερί νικών

Η Ελλάδα παρά τα τρία δεκάλεπτα απόδοσης στην οποία δεν την έχουμε συνηθίσει, στο τέταρτο έπαιξε επιθετική άμυνα, επικρατώντας τελικά με 69-61 στην PAOK Sports Arena κόντρα στο Μαυροβούνιο.

Κορυφαίος της βραδιάς αναδείχθηκε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ πολύτιμες βοήθειες πρόσφερε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική ήταν ξεκάθαρα άστοχη πίσω από τα 6.75, κλείνοντας τη διάρκεια με 5/35 τρίποντα. Στηρίχθηκε όμως στην άμυνά της στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας με 69-61 και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Τα ποσοστά μας στο μακρινό σουτ ήταν απογοητευτικά, αλλά ο Σπανούλης κίνησε μερικά πιόνια και έβγαλε σοβαρή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο όπου έκανε επιμέρους σκορ 24-10 και με κορυφαίο όλων τον Ντίνο Μήτογλου, έφτασε στη νίκη.