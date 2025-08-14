Ελλάδα - Μαυροβούνιο 69-61: Η γαλανόλευκη ανέβασε στροφές και έκανε σερί νικών

Η Ελλάδα παρά τα τρία δεκάλεπτα απόδοσης στην οποία δεν την έχουμε συνηθίσει, στο τέταρτο έπαιξε επιθετική άμυνα, επικρατώντας τελικά με 69-61 στην PAOK Sports Arena κόντρα στο Μαυροβούνιο.
Κορυφαίος της βραδιάς αναδείχθηκε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ πολύτιμες βοήθειες πρόσφερε ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
Η Εθνική ήταν ξεκάθαρα άστοχη πίσω από τα 6.75, κλείνοντας τη διάρκεια με 5/35 τρίποντα. Στηρίχθηκε όμως στην άμυνά της στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας με 69-61 και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.
Τα ποσοστά μας στο μακρινό σουτ ήταν απογοητευτικά, αλλά ο Σπανούλης κίνησε μερικά πιόνια και έβγαλε σοβαρή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο όπου έκανε επιμέρους σκορ 24-10 και με κορυφαίο όλων τον Ντίνο Μήτογλου, έφτασε στη νίκη.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.