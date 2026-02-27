Ελλάδα - Μαυροβούνιο: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενεί σήμερα (27/2) το Μαυροβούνιο για την τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου και σύμφωνα με τις αποδόσεις τα «γαλάζια» παιδιά μας είναι φοβορί για τη νίκη.
Οι διεθνείς μας έχουν ξεκινήσει με φαντασμαγορικό τρόπο τη διαδικασία, αφού μετρούν το 2/2, ενώ οι Μαυροβούνιοι είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 1-1. Τέλος, τη Δευτέρα (2/3, 20:00), οι δύο ομάδες θα παραταχθούν ξανά για τη ρεβάνς, για την 4η αγωνιστική, αυτή τη φορά μέσα στο Μοντενέγκρο.
Ο αγώνας Ελλάδα - Μαυροβούνιο θα μεταδοθεί μέσα από το ΕΡΤ 2 Σπορ σήμερα (27/2) στις 19:00.
