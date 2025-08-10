Ελλάδα - Σερβία: Το βλέμμα του Μήτογλου στον Γιόκιτς που έχει γίνει viral

Στο πρώτο παιχνίδι επί κυπριακού εδάφους, για το φιλικό τουρνουά ECOMMBX Cup, η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Σερβία και παρά το γεγονός ότι η «γαλανόλευκη» το πάλεψε αρκετά, δεν μπόρεσε να λυγίσει το μεγάλο φαβορί για το EuroBasket 2025 αφού ηττήθηκε με 76-66.

Ο Νίκολα Γιόκιτς και ο Ντίνος Μήτογλου ήταν οι καλύτεροι παίκτες για τις εθνικές τους ομάδες, με τον Σέρβο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους και 19 ριμπάουντ ενώ από την πλευρά του ο παίκτης του Παναθηναϊκού έφτασε στους 18 πόντους.

